NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in PDF Solutions gewesen.

Am 13.01.2023 wurde die PDF Solutions-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 30,59 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das PDF Solutions-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,269 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 104,18 USD, da sich der Wert einer PDF Solutions-Aktie am 12.01.2026 auf 31,87 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 4,18 Prozent.

Alle PDF Solutions-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at