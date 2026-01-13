NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 3 Jahren eingebracht

PDF Solutions Aktie
Am 13.01.2023 wurde die PDF Solutions-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 30,59 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das PDF Solutions-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,269 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 104,18 USD, da sich der Wert einer PDF Solutions-Aktie am 12.01.2026 auf 31,87 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 4,18 Prozent.
Alle PDF Solutions-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
