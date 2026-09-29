NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit PDF Solutions-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,96 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 43,554 PDF Solutions-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 166,81 USD, da sich der Wert eines PDF Solutions-Papiers am 28.09.2026 auf 49,75 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 116,68 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von PDF Solutions betrug jüngst 2,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at