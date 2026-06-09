PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|Lukrative PDF Solutions-Anlage?
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09.06.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 5 Jahren eingefahren
Am 09.06.2021 wurde das PDF Solutions-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17,50 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die PDF Solutions-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,714 PDF Solutions-Aktien. Die gehaltenen PDF Solutions-Aktien wären am 08.06.2026 321,71 USD wert, da der Schlussstand 56,30 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +221,71 Prozent.
PDF Solutions erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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