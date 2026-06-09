NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in PDF Solutions eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 09.06.2021 wurde das PDF Solutions-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17,50 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die PDF Solutions-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,714 PDF Solutions-Aktien. Die gehaltenen PDF Solutions-Aktien wären am 08.06.2026 321,71 USD wert, da der Schlussstand 56,30 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +221,71 Prozent.

PDF Solutions erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at