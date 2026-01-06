NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in PDF Solutions-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der PDF Solutions-Aktie statt. Der Schlusskurs der PDF Solutions-Anteile betrug an diesem Tag 29,12 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die PDF Solutions-Aktie investiert hätte, hätte er nun 343,407 Anteile im Depot. Die gehaltenen PDF Solutions-Aktien wären am 05.01.2026 10 635,30 USD wert, da der Schlussstand 30,97 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,35 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für PDF Solutions eine Börsenbewertung in Höhe von 1,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at