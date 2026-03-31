NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PDF Solutions-Aktie Investoren gebracht.

Die PDF Solutions-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die PDF Solutions-Aktie bei 19,11 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das PDF Solutions-Papier investiert hätte, hätte er nun 523,286 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.03.2026 auf 30,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 159,08 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61,59 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von PDF Solutions bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at