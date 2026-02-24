NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PDF Solutions-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen PDF Solutions-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem PDF Solutions-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 10,42 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 9,597 PDF Solutions-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des PDF Solutions-Papiers auf 31,60 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 303,26 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 203,26 Prozent.

Zuletzt ergab sich für PDF Solutions eine Börsenbewertung in Höhe von 1,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at