PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|PDF Solutions-Performance
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19.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PDF Solutions-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden PDF Solutions-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die PDF Solutions-Aktie an diesem Tag bei 12,79 USD. Bei einem PDF Solutions-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,819 PDF Solutions-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.05.2026 auf 43,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 341,20 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 241,20 Prozent angezogen.
Der PDF Solutions-Wert an der Börse wurde auf 1,78 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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