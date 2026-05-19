PDF Solutions Aktie

PDF Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541307 / ISIN: US6932821050

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
PDF Solutions-Performance 19.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PDF Solutions-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen PDF Solutions-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden PDF Solutions-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die PDF Solutions-Aktie an diesem Tag bei 12,79 USD. Bei einem PDF Solutions-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,819 PDF Solutions-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.05.2026 auf 43,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 341,20 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 241,20 Prozent angezogen.

Der PDF Solutions-Wert an der Börse wurde auf 1,78 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PDF Solutions Inc.

mehr Nachrichten