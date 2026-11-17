Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in PDF Solutions gewesen.

Am 17.11.2023 wurde die PDF Solutions-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 30,45 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das PDF Solutions-Papier investiert hätte, hätte er nun 328,407 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (35,15 USD), wäre die Investition nun 11 543,51 USD wert. Mit einer Performance von +15,44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von PDF Solutions belief sich jüngst auf 1,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at