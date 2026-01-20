NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PDF Solutions-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in PDF Solutions-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades PDF Solutions-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22,64 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die PDF Solutions-Aktie investiert hat, hat nun 44,170 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen PDF Solutions-Aktien wären am 16.01.2026 1 579,51 USD wert, da der Schlussstand 35,76 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 57,95 Prozent erhöht.

Insgesamt war PDF Solutions zuletzt 1,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at