NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PDF Solutions-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen PDF Solutions-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der PDF Solutions-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die PDF Solutions-Anteile bei 27,14 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die PDF Solutions-Aktie investierten, hätten nun 3,685 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 115,07 USD, da sich der Wert eines PDF Solutions-Papiers am 02.02.2026 auf 31,23 USD belief. Mit einer Performance von +15,07 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war PDF Solutions zuletzt 1,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at