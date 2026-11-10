PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|PDF Solutions-Investition
|
10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PDF Solutions-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die PDF Solutions-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 27,11 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das PDF Solutions-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,887 PDF Solutions-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 1 498,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 40,63 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49,87 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von PDF Solutions betrug jüngst 1,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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