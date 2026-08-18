NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PDF Solutions von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in PDF Solutions eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit PDF Solutions-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die PDF Solutions-Aktie an diesem Tag 19,62 USD wert. Bei einem PDF Solutions-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 50,968 PDF Solutions-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 691,13 USD, da sich der Wert eines PDF Solutions-Papiers am 17.08.2026 auf 52,80 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 169,11 Prozent.

Der PDF Solutions-Wert an der Börse wurde auf 2,15 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at