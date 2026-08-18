PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|Langfristige Performance
|
18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PDF Solutions von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit PDF Solutions-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die PDF Solutions-Aktie an diesem Tag 19,62 USD wert. Bei einem PDF Solutions-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 50,968 PDF Solutions-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 691,13 USD, da sich der Wert eines PDF Solutions-Papiers am 17.08.2026 auf 52,80 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 169,11 Prozent.
Der PDF Solutions-Wert an der Börse wurde auf 2,15 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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