NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PDF Solutions-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in PDF Solutions-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das PDF Solutions-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die PDF Solutions-Aktie bei 16,81 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die PDF Solutions-Aktie investierten, hätten nun 5,949 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 47,63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 283,34 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 183,34 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PDF Solutions belief sich zuletzt auf 2,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at