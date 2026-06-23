NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PDF Solutions-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PDF Solutions-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden PDF Solutions-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das PDF Solutions-Papier an diesem Tag bei 19,82 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 504,541 PDF Solutions-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 32 769,93 USD, da sich der Wert eines PDF Solutions-Papiers am 22.06.2026 auf 64,95 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 227,70 Prozent.

PDF Solutions wurde am Markt mit 2,68 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at