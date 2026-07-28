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PDF Solutions Aktie

PDF Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541307 / ISIN: US6932821050

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Lohnendes PDF Solutions-Investment? 28.07.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in PDF Solutions von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren PDF Solutions-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der PDF Solutions-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das PDF Solutions-Papier bei 46,06 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PDF Solutions-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 21,711 PDF Solutions-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.07.2026 auf 47,72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 036,04 USD wert. Das entspricht einem Plus von 3,60 Prozent.

Der Börsenwert von PDF Solutions belief sich zuletzt auf 2,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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