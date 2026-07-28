PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|Lohnendes PDF Solutions-Investment?
|
28.07.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in PDF Solutions von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der PDF Solutions-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das PDF Solutions-Papier bei 46,06 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PDF Solutions-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 21,711 PDF Solutions-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.07.2026 auf 47,72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 036,04 USD wert. Das entspricht einem Plus von 3,60 Prozent.
Der Börsenwert von PDF Solutions belief sich zuletzt auf 2,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PDF Solutions Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in PDF Solutions von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.07.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
27.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
27.07.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Montagmittag leichter (finanzen.at)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: PDF Solutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
21.07.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Mittag in Grün (finanzen.at)