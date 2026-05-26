PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|Rentable PDF Solutions-Anlage?
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26.05.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in PDF Solutions von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden PDF Solutions-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das PDF Solutions-Papier bei 18,35 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die PDF Solutions-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 54,496 Anteilen. Die gehaltenen PDF Solutions-Aktien wären am 22.05.2026 2 511,72 USD wert, da der Schlussstand 46,09 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 151,17 Prozent.
Zuletzt verbuchte PDF Solutions einen Börsenwert von 1,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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