PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|Langfristige Performance
|
13.10.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in PDF Solutions von vor einem Jahr abgeworfen
Die PDF Solutions-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das PDF Solutions-Papier bei 26,53 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,769 PDF Solutions-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 52,69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 198,61 USD wert. Mit einer Performance von +98,61 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
PDF Solutions wurde am Markt mit 2,30 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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