NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PDF Solutions-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in PDF Solutions-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das PDF Solutions-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 22,33 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das PDF Solutions-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,478 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.08.2026 gerechnet (44,48 USD), wäre die Investition nun 199,19 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 99,19 Prozent zugenommen.

Insgesamt war PDF Solutions zuletzt 1,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at