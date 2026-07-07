PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|Rentables PDF Solutions-Investment?
|
07.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PDF Solutions von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem PDF Solutions-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die PDF Solutions-Aktie an diesem Tag 17,79 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PDF Solutions-Aktie investiert, befänden sich nun 56,211 PDF Solutions-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 189,99 USD, da sich der Wert einer PDF Solutions-Aktie am 06.07.2026 auf 56,75 USD belief. Das entspricht einem Plus von 219,00 Prozent.
Der Börsenwert von PDF Solutions belief sich zuletzt auf 2,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PDF Solutions Inc.
|
07.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
07.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
07.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PDF Solutions von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PDF Solutions-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.06.26