PDF Solutions Aktie

PDF Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541307 / ISIN: US6932821050

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Rentables PDF Solutions-Investment? 07.07.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PDF Solutions von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren PDF Solutions-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem PDF Solutions-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die PDF Solutions-Aktie an diesem Tag 17,79 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PDF Solutions-Aktie investiert, befänden sich nun 56,211 PDF Solutions-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 189,99 USD, da sich der Wert einer PDF Solutions-Aktie am 06.07.2026 auf 56,75 USD belief. Das entspricht einem Plus von 219,00 Prozent.

Der Börsenwert von PDF Solutions belief sich zuletzt auf 2,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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