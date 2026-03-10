NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in PDF Solutions-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die PDF Solutions-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die PDF Solutions-Aktie bei 37,08 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das PDF Solutions-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 269,687 PDF Solutions-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.03.2026 8 778,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,55 USD belief. Damit wäre die Investition um 12,22 Prozent gesunken.

Der PDF Solutions-Wert an der Börse wurde auf 1,30 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at