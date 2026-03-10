PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|Profitable PDF Solutions-Investition?
|
10.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde die PDF Solutions-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die PDF Solutions-Aktie bei 37,08 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das PDF Solutions-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 269,687 PDF Solutions-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.03.2026 8 778,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,55 USD belief. Damit wäre die Investition um 12,22 Prozent gesunken.
Der PDF Solutions-Wert an der Börse wurde auf 1,30 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!