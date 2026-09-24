NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pegasystems von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Pegasystems-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 24.09.2016 wurden Pegasystems-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 14,64 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6,833 Pegasystems-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 240,38 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 140,38 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Pegasystems belief sich zuletzt auf 5,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at