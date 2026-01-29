Pegasystems Aktie

Pegasystems

WKN: 901951 / ISIN: US7055731035

Lohnendes Pegasystems-Investment? 29.01.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pegasystems von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Pegasystems-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Pegasystems-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 19,21 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Pegasystems-Aktie investiert, befänden sich nun 520,698 Pegasystems-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Pegasystems-Papiere wären am 28.01.2026 25 696,43 USD wert, da der Schlussstand 49,35 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 156,96 Prozent erhöht.

Pegasystems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

