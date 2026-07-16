Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Profitabler Pegasystems-Einstieg?
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16.07.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pegasystems von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die Pegasystems-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 27,73 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Pegasystems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 360,685 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 282,24 USD, da sich der Wert einer Pegasystems-Aktie am 15.07.2026 auf 31,28 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 12,82 Prozent gleich.
Insgesamt war Pegasystems zuletzt 5,12 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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