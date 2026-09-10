Pegasystems Aktie

Pegasystems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901951 / ISIN: US7055731035

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Rentable Pegasystems-Anlage? 10.09.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pegasystems von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Pegasystems gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Pegasystems-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Pegasystems-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,60 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Pegasystems-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,382 Pegasystems-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.09.2026 auf 35,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 484,64 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48,46 Prozent angewachsen.

Pegasystems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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