Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Lohnendes Pegasystems-Investment?
|
16.04.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pegasystems-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Pegasystems-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 34,01 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Pegasystems-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,407 Pegasystems-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Pegasystems-Papiers auf 42,75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 257,17 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,72 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Pegasystems zuletzt 6,95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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