Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Rentable Pegasystems-Anlage?
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21.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pegasystems von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 21.05.2023 wurde das Pegasystems-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Pegasystems-Anteile bei 22,07 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Pegasystems-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,531 Pegasystems-Anteilen. Die gehaltenen Pegasystems-Anteile wären am 20.05.2026 155,73 USD wert, da der Schlussstand 34,37 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55,73 Prozent vermehrt.
Alle Pegasystems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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