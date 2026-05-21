NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pegasystems von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Pegasystems-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 21.05.2023 wurde das Pegasystems-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Pegasystems-Anteile bei 22,07 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Pegasystems-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,531 Pegasystems-Anteilen. Die gehaltenen Pegasystems-Anteile wären am 20.05.2026 155,73 USD wert, da der Schlussstand 34,37 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55,73 Prozent vermehrt.

Alle Pegasystems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at