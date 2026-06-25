Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Lohnende Pegasystems-Anlage?
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25.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pegasystems von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Pegasystems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 70,19 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 142,481 Pegasystems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Pegasystems-Papiers auf 29,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 263,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57,37 Prozent verringert.
Pegasystems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,99 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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