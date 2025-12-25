Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Pegasystems-Performance im Blick
|
25.12.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pegasystems von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Pegasystems-Papier an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Pegasystems-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 47,53 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 21,039 Pegasystems-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Pegasystems-Aktie auf 62,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 307,17 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 30,72 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Pegasystems eine Börsenbewertung in Höhe von 10,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!