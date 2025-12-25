NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pegasystems von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Pegasystems eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Pegasystems-Papier an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Pegasystems-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 47,53 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 21,039 Pegasystems-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Pegasystems-Aktie auf 62,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 307,17 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 30,72 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Pegasystems eine Börsenbewertung in Höhe von 10,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at