Pegasystems Aktie

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WKN: 901951 / ISIN: US7055731035

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Rentables Pegasystems-Investment? 01.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pegasystems von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Pegasystems-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Pegasystems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 57,05 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Pegasystems-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,528 Pegasystems-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 583,35 USD, da sich der Wert eines Pegasystems-Anteils am 30.09.2026 auf 33,28 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 41,67 Prozent vermindert.

Pegasystems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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