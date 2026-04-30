NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pegasystems von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Pegasystems-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 63,47 USD. Bei einem Pegasystems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,576 Pegasystems-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Pegasystems-Aktie auf 35,67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 56,20 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43,80 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Pegasystems eine Börsenbewertung in Höhe von 6,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at