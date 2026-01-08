NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pegasystems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Pegasystems-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Pegasystems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Pegasystems-Papier bei 68,06 USD. Bei einem Pegasystems-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 146,940 Pegasystems-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 942,77 USD, da sich der Wert einer Pegasystems-Aktie am 07.01.2026 auf 60,86 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 10,57 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Pegasystems eine Börsenbewertung in Höhe von 10,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at