NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pegasystems-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Pegasystems-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Die Pegasystems-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Pegasystems-Anteile betrug an diesem Tag 48,92 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Pegasystems-Aktie investiert, befänden sich nun 204,436 Pegasystems-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Pegasystems-Papiere wären am 13.05.2026 6 689,15 USD wert, da der Schlussstand 32,72 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 33,11 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Pegasystems belief sich zuletzt auf 5,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at