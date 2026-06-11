Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Rentabler Pegasystems-Einstieg?
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11.06.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pegasystems-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Pegasystems-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Pegasystems-Aktie bei 50,82 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,968 Pegasystems-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.06.2026 auf 32,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 64,76 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 64,76 USD entspricht einer negativen Performance von 35,24 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Pegasystems eine Börsenbewertung in Höhe von 5,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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