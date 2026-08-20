Pegasystems Aktie

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WKN: 901951 / ISIN: US7055731035

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Lohnender Pegasystems-Einstieg? 20.08.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pegasystems-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Pegasystems eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 20.08.2021 wurden Pegasystems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Pegasystems-Aktie betrug an diesem Tag 65,77 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 15,205 Pegasystems-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 514,37 USD, da sich der Wert eines Pegasystems-Anteils am 19.08.2026 auf 33,83 USD belief. Mit einer Performance von -48,56 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Pegasystems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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