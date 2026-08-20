Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Lohnender Pegasystems-Einstieg?
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20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pegasystems-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 20.08.2021 wurden Pegasystems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Pegasystems-Aktie betrug an diesem Tag 65,77 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 15,205 Pegasystems-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 514,37 USD, da sich der Wert eines Pegasystems-Anteils am 19.08.2026 auf 33,83 USD belief. Mit einer Performance von -48,56 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle Pegasystems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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