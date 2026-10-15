Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Lohnende Pegasystems-Investition?
|
15.10.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pegasystems-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Pegasystems-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Pegasystems-Papiers betrug an diesem Tag 64,69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Pegasystems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,546 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.10.2026 52,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,83 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 47,70 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Pegasystems belief sich zuletzt auf 5,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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