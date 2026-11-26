Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Lukrative Pegasystems-Anlage?
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26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pegasystems von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Pegasystems-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Pegasystems-Anteile betrug an diesem Tag 54,32 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Pegasystems-Aktie investiert, befänden sich nun 1,841 Pegasystems-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,58 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 44,42 Prozent.
Pegasystems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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