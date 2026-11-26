Bei einem frühen Investment in Pegasystems-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Pegasystems-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Pegasystems-Anteile betrug an diesem Tag 54,32 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Pegasystems-Aktie investiert, befänden sich nun 1,841 Pegasystems-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,58 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 44,42 Prozent.

Pegasystems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at