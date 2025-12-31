Peoples Bancorp of North Carolina Aktie

Peoples Bancorp of North Carolina für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923674 / ISIN: US7105771072

Lohnender Peoples Bancorp of North Carolina-Einstieg? 31.12.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 31.12.2015 wurde die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier an diesem Tag bei 17,55 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 569,653 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.12.2025 20 621,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,20 USD belief. Mit einer Performance von +106,21 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Peoples Bancorp of North Carolina belief sich jüngst auf 200,30 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

