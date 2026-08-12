NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 12.08.2016 wurde die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 18,64 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,366 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Die gehaltenen Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile wären am 11.08.2026 236,96 USD wert, da der Schlussstand 44,16 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 136,96 Prozent gleich.

Peoples Bancorp of North Carolina erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 234,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at