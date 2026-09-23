NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Peoples Bancorp of North Carolina-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 21,55 USD. Bei einem Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,640 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 43,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 203,48 USD wert. Das entspricht einem Plus von 103,48 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Peoples Bancorp of North Carolina belief sich zuletzt auf 237,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at