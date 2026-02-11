Peoples Bancorp of North Carolina Aktie

Peoples Bancorp of North Carolina für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923674 / ISIN: US7105771072

Lohnendes Peoples Bancorp of North Carolina-Investment? 11.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier 32,92 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert hat, hat nun 30,377 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 180,44 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers am 10.02.2026 auf 38,86 USD belief. Mit einer Performance von +18,04 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Peoples Bancorp of North Carolina eine Marktkapitalisierung von 209,78 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Peoples Bancorp of North Carolina Inc

Analysen zu Peoples Bancorp of North Carolina Inc

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Peoples Bancorp of North Carolina Inc 38,75 -0,28% Peoples Bancorp of North Carolina Inc

