Peoples Bancorp of North Carolina Aktie
WKN: 923674 / ISIN: US7105771072
|Lohnendes Peoples Bancorp of North Carolina-Investment?
|
11.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 3 Jahren eingebracht
Die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier 32,92 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert hat, hat nun 30,377 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 180,44 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers am 10.02.2026 auf 38,86 USD belief. Mit einer Performance von +18,04 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Peoples Bancorp of North Carolina eine Marktkapitalisierung von 209,78 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Peoples Bancorp of North Carolina Inc
Analysen zu Peoples Bancorp of North Carolina Inc
Aktien in diesem Artikel
|Peoples Bancorp of North Carolina Inc
|38,75
|-0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.