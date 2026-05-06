NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Peoples Bancorp of North Carolina-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 22,02 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 45,413 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.05.2026 auf 39,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 810,63 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 81,06 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Peoples Bancorp of North Carolina eine Börsenbewertung in Höhe von 216,75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at