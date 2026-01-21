Peoples Bancorp of North Carolina Aktie
WKN: 923674 / ISIN: US7105771072
|Langfristige Investition
|
21.01.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 5 Jahren eingebracht
Am 21.01.2021 wurde die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie bei 21,73 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 46,019 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie auf 36,05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 659,00 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,90 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Peoples Bancorp of North Carolina eine Marktkapitalisierung von 199,97 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Peoples Bancorp of North Carolina Inc
Analysen zu Peoples Bancorp of North Carolina Inc
Aktien in diesem Artikel
|Peoples Bancorp of North Carolina Inc
|36,90
|2,36%