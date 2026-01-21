Peoples Bancorp of North Carolina Aktie

WKN: 923674 / ISIN: US7105771072

Langfristige Investition 21.01.2026 16:04:38

NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 21.01.2021 wurde die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie bei 21,73 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 46,019 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie auf 36,05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 659,00 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,90 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Peoples Bancorp of North Carolina eine Marktkapitalisierung von 199,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

