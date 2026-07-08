Peoples Bancorp of North Carolina Aktie

Peoples Bancorp of North Carolina für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923674 / ISIN: US7105771072

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Performance unter der Lupe 08.07.2026 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie Investoren gebracht.

Am 08.07.2021 wurde das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier bei 25,76 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 38,820 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.07.2026 auf 42,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 632,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,28 Prozent gesteigert.

Der Peoples Bancorp of North Carolina-Wert an der Börse wurde auf 235,87 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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