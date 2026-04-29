Peoples Bancorp of North Carolina Aktie
WKN: 923674 / ISIN: US7105771072
29.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Peoples Bancorp of North Carolina-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier an diesem Tag 27,28 USD wert. Bei einem Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,666 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 145,67 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers am 28.04.2026 auf 39,74 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 45,67 Prozent.
Der Marktwert von Peoples Bancorp of North Carolina betrug jüngst 214,51 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
