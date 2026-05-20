Peoples Bancorp of North Carolina Aktie
WKN: 923674 / ISIN: US7105771072
|Lohnendes Peoples Bancorp of North Carolina-Investment?
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20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier an diesem Tag bei 17,42 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,741 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 40,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 232,00 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 132,00 Prozent zugenommen.
Der Peoples Bancorp of North Carolina-Wert an der Börse wurde auf 219,78 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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