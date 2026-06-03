Peoples Bancorp of North Carolina Aktie

Peoples Bancorp of North Carolina für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923674 / ISIN: US7105771072

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Rentables Peoples Bancorp of North Carolina-Investment? 03.06.2026 16:04:19

NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Peoples Bancorp of North Carolina eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 18,33 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 545,554 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.06.2026 auf 42,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 000,55 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 130,01 Prozent gesteigert.

Peoples Bancorp of North Carolina wurde am Markt mit 226,43 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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