Peoples Bancorp of North Carolina Aktie

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WKN: 923674 / ISIN: US7105771072

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Profitabler Peoples Bancorp of North Carolina-Einstieg? 30.09.2026 16:03:40

NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Peoples Bancorp of North Carolina-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 28,39 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,224 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 533,99 USD, da sich der Wert einer Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie am 29.09.2026 auf 43,55 USD belief. Damit wäre die Investition 53,40 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Peoples Bancorp of North Carolina eine Börsenbewertung in Höhe von 235,81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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