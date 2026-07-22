Peoples Bancorp of North Carolina Aktie
WKN: 923674 / ISIN: US7105771072
|Langfristige Investition
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22.07.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 22.07.2025 wurde die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie an diesem Tag bei 30,00 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,333 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 142,23 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Anteils am 21.07.2026 auf 42,67 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 42,23 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Peoples Bancorp of North Carolina eine Marktkapitalisierung von 233,46 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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