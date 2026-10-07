Peoples Bancorp of North Carolina Aktie
WKN: 923674 / ISIN: US7105771072
|Peoples Bancorp of North Carolina-Performance
|
07.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie an diesem Tag 18,73 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 533,981 Peoples Bancorp of North Carolina-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 44,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 511,17 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +135,11 Prozent.
Jüngst verzeichnete Peoples Bancorp of North Carolina eine Marktkapitalisierung von 237,12 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Peoples Bancorp of North Carolina Inc
Analysen zu Peoples Bancorp of North Carolina Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Peoples Bancorp of North Carolina Inc
|43,78
|-0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit herben Verlusten in den Feierabend -- DAX beendet Handel deutlich schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.