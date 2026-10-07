NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Peoples Bancorp of North Carolina gewesen.

Das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie an diesem Tag 18,73 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 533,981 Peoples Bancorp of North Carolina-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 44,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 511,17 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +135,11 Prozent.

Jüngst verzeichnete Peoples Bancorp of North Carolina eine Marktkapitalisierung von 237,12 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at