Peoples Bancorp of North Carolina Aktie
WKN: 923674 / ISIN: US7105771072
|Rentables Peoples Bancorp of North Carolina-Investment?
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08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Peoples Bancorp of North Carolina-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie 30,99 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert, befänden sich nun 3,227 Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.04.2026 gerechnet (40,46 USD), wäre das Investment nun 130,56 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,56 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Peoples Bancorp of North Carolina belief sich zuletzt auf 220,00 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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